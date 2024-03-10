مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار تشارك في قمة She Can

شاركت الدكتورة هبة مدحت زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، نيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في قمة She Can التي تعقدها شركة انتربرينيل كل عام بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هبه زكي أن تمكين المرأة اقتصاديًا يتطلب نهجًا شاملًا متعدد الجوانب، موضحة أن مصر قد اتبعت نهجًا يركز على أربعة محاور رئيسية وهي الوصول إلى الموارد، والتعليم وتطوير المهارات، والصحة الإنجابية، والبيئة السياسية المواتية.



ويتعلق بالجهود الوطنية في مجال تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا؛ أشارت د. هبه زكي إلي برنامج تكافل وكرامة، وهو ركيزة من ركائز الدولة المصرية في إطار تبني مصر لنهج تكاملي لسياسات الحماية الاجتماعية، ومبادرة "حياة كريمة" والتي تستهدف تحسين حياة المواطنين في الريف المصري، لافتة إلى أنها بدأت في عام 2019 وتغطي 4500 قرية، لتضع تمكين المرأة اقتصاديًا في المقدمة. أضافت زكي أن مبادرة حياة كريمة تتناول الفقر متعدد الأبعاد ومعدلات البطالة، من خلال تحسين المعايير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرة إلى نجاح المبادرة في وصول عدد الأسر المسجلة من المستفيدين إلى أكثر من 3.1 مليون أسرة عبر 27 محافظة، مع 12 مليون مستفيد، تحتل النساء منهم ما يصل إلى نحو 75٪. كما يقوم البرنامج بربط حسابات البنوك ببرامج الحماية الاجتماعية، مما يضمن وصول المستفيدات من النساء المستهدفة إلى الخدمات المالية وتعزيز قدراتهن على إدارة أموالهم بفعالية.

وأكدت مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في كلمتها دور وزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة في المساهمة في التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال برامجها المختلفة منها مبادرة "هي لمستقبل رقمي" والتي تستهدف محو الأمية الرقمية لدى السيدات وتأهيلهم رقميا.

وفي نهاية كلمتها أكدت د. هبه زكي على دور الأنشطة المختلفة التي يقدمها مركز مصر لدعم الشباب لتحويل أفكارهم الابتكارية لمشروعات ناشئة تساهم في دفع عجلة التنمية والتي لا يغيب عنها وجود برامج تستهدف النساء من رائدات الأعمال، مشيرة إلى وصول نسبة مشاركة النساء في برامج مركز مصر إلى 58% من إجمالي المشاركين فى الأنشطة المختلفة التى يقدمها المركز.