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الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

تعليم الجيزة ينظم يومًا ترفيهيا لطلاب الدمج وذوي الهمم

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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نظمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يوما ترفيهيا لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة، وذلك من خلال تخصيص مدرسة بكل إدارة يتم عمل يوم ترفيهي لطلاب الدمج وذوي الهمم.

ويتضمن هذا اليوم عدة فقرات ترفيهية وألعاب رياضية وورش عمل فنية وموسيقية.

ولاقى هذا اليوم استحسانا من أولياء الأمور لأنهم، حيث تم التشاور بينهم لكي يعرفوا المعوقات التي تحول من دمج أبنائهم مع أقرانهم من الأسوياء.

ومن خلال فرحة عارمة للطلاب فقد عبروا عن مدى سعادتهم بالاحتفالية، وتمت هذه المبادرة تحت مسمى أنت المستقبل، وبرعاية وحدة تكافؤ الفرص.

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