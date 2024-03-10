السفارة الأمريكية في هايتي تجلي بعض موظفيها بسبب تصاعد عنف العصابات

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في هايتي اليوم الأحد عن إجلاء بعض موظفيها بسبب تفاقم أعمال العنف بين العصابات في البلاد.

وأوضحت السفارة في بيان نشر على حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن "السفارة الأمريكية في هايتي لا تزال مفتوحة، لكن تصاعد عنف العصابات في الحي القريب من مجمعات السفارة الأمريكية وبالقرب من المطار دفع وزارة الخارجية إلى اتخاذ قرار الترتيب لمغادرة موظفي السفارة الإضافيين".

وأضاف البيان: "تقوم وزارة الخارجية باستمرار بتعديل موقفها في السفارات والقنصليات الأمريكية في جميع أنحاء العالم بما يتماشى مع مهمتها، والبيئة الأمنية المحلية، والوضع الصحي، حسب الاقتضاء".

وكانت الولايات المتحدة قد قامت في السابق بإجلاء أفراد عائلات موظفي الإدارة الأمريكية والموظفين غير الأساسيين في يوليو الماضي بسبب تصاعد العنف والجريمة. وتشهد هايتي الآن موجة من الجرائم الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تصاعد عنف العصابات.