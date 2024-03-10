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الأحد 10 مارس 2024
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فضائيات

عضو لجنة المراجعة بقطاع الأدوية يكشف السبب الحقيقي لنقص الأدوية

الأدوية
الأدوية
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قال أحمد نجاتي، عضو لجنة المراجعة بقطاع الدواء، إن نقص الأدوية بشكل عام لديه الكثير من الأسباب الفنية، خلاف تغيير سعر الصرف، ووجود صراعات في العالم تنعكس على ارتفاع أسعار  تصنيع الدواء على المستوى المحلي والعالمي.

وتابع "نجاتي"، خلال حواره مع الإعلامية سماح السيد، ببرنامج "قبل المداولة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن بعض الشركات تتوقف عن إنتاج الأدوية حال ارتفاع سعره، وهذا يؤدي إلى نقص الأدوية في السوق بصورة كبيرة، خاصة وأن الأدوية مسعرة بشكل جبري.

ولفت إلى أن وزارة الصحة فتحت الباب أمام شركات الأدوية، لتقديم طلبات تحريك سعر الأدوية، في محاولة لتشجيع الشركات على إنتاج الأدوية الناقصة.

أحمد نجاتي لجنة المراجعة بقطاع الدواء نقص الادوية