نصائح للحوامل لصيام شهر رمضان

يحل علينا غدا شهر رمضان وهو شهر الخير والبركة والعبادات، حيث ينتظر المسلمون في العالم هذا الشهر كل عام من أجل الصيام والتقرب إلى الله رجاء في غفران الذنوب وأن تكتب أعمالهم في هذا الشهر في ميزان حسناتهم، وفي هذا الشهر الكريم تكثر العبادات، فبجانب الصيام والصلاة، تتنوع الأعمال الصالحة التي يسعى كل مسلم للقيام بها، وبعض السيدات الحوامل يقررن صيام رمضان، ولكن قد يشعرن بالتعب أثناء الصيام لذلك يحتاجن بعض النصائح للصيام بأمان.
نصائح للحوامل لصيام رمضان:
- متابعة الحالة الصحية مع الطبيب ليقرر إذا كانت تستطيع الصيام أم لا؟.
- التغذية أمر هام خلال الشهر سواء في الإفطار والسحور وبينهم.
- على الحامل تناول أطعمة تمدها بالفيتامينات والمعادن.
- المحافظة على عدم بذل مجهود أثناء الصيام.
- أخذ قسط كافي من الراحة والنوم.
- متابعة الطبيب أول بأول خاصة عند الشعور بتعب أو ألم لتحديد الحاجة من التوقف عن الصيام او استكمال الصيام.