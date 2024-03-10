نصائح للحوامل لصيام شهر رمضان

يحل علينا غدا شهر رمضان وهو شهر الخير والبركة والعبادات، حيث ينتظر المسلمون في العالم هذا الشهر كل عام من أجل الصيام والتقرب إلى الله رجاء في غفران الذنوب وأن تكتب أعمالهم في هذا الشهر في ميزان حسناتهم، وفي هذا الشهر الكريم تكثر العبادات، فبجانب الصيام والصلاة، تتنوع الأعمال الصالحة التي يسعى كل مسلم للقيام بها، وبعض السيدات الحوامل يقررن صيام رمضان، ولكن قد يشعرن بالتعب أثناء الصيام لذلك يحتاجن بعض النصائح للصيام بأمان.

نصائح للحوامل لصيام رمضان: