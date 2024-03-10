زيزو خارج حسابات الزمالك أمام الجونة وجوميز يجهز البديل

يغيب أحمد مصطفى زيزو عن صفوف فريق الزمالك في مواجهة فريق الجونة، بعد غد الثلاثاء على ستاد خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك لإصابته بالتواء في الكاحل.

ويجهز جوميز مدرب الزمالك بديل لزيزو في لقاء الجونة من بين شيكابالا، وسيد نيمار، ومهاب ياسر، وترافيس موتيابا، ومحمد عاطف.

ويأتي الزمالك قبل مواجهة الجونة في المركز الثالث عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة وذلك من خوض 10 مباريات، بخلاف المباريات المؤجلة للفارس الأبيض.

ومن المقرر أن يختتم فريق الزمالك، غدا الإثنين تدريباته للقاء الجونة، ويدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا لفرض مزيدا من التركيز على اللاعبين.

كان فريق الزمالك قد خسر نهائي كأس مصر أول أمس الجمعة أمام فريق الأهلي، بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم بالسعودية.