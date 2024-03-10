الدوري الألماني.. مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام هوفنهايم

يواجه فريق آينتراخت فرانكفورت نظيره هوفنهايم، بعد قليل، في قمةٍ مُنتظرة ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الألماني.

يتواجد النجم المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لإينتراخت فرانكفورت، مُراهنًا على مهاراته وقدراته لتسجيل الأهداف وحسم اللقاء لصالح فريقه.

وجاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت كالتالي:

حراسة المرمى: تراب.

خط الدفاع: روبن كوخ، توتا، باتشو.

خط الوسط: نكونكو، لارسون، سخيري، إريك جونيور.

خط الوسط الهجومي: ماريو جوتزه، شايبي.

خط الهجوم: عمر مرموش.

يسعى آينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز السادس برصيد 37 نقطة، لتعزيز موقفه في جدول الترتيب، بينما يُطارد هوفنهايم، صاحب المركز السابع برصيد 33 نقطة، حلم المشاركة في البطولات الأوروبية.