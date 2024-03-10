عبد الرحيم الديب: قطاع الفنون في السعودية شهد نهضة غير مسبوقة

قال الفنان عبد الرحيم الديب محمود، إن قطاع الفنون في المملكة العربية السعودية شهد نهضة كبيرة غير مسبوقة مؤخرا؛ والتي بدورها جعلت المملكة محط أنظار العالم أجمع في كافة أنواع ومجالات الفنون، بمحتوى ومضمون يعكسان المشهد الإبداعي الفني المتطور في المملكة، لا سيما في ظل النهضة التي يعيشها القطاع الثقافي السعودي تحت مظلة رؤية المملكة 2030.



وأضاف «الديب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه يشارك في الفيلم القصير "الحلم"، المقرر عرضه في مهرجان السعودية للأفلام القصيرة، مايو المقبل، موضحًا أن الفيلم تجربة ممتعة، يتمنى أن ينال إعجاب الجماهير.



وأوضح أن المملكة العربية السعودية أصبحت وجهة لأبزر الفنانين العالميين والخلجيين والعرب بمواسمها الفنية المتعددة كموسم الرياض وموسم جدة، مشيرا إلى أنه يتمنى الدعم الفني في بلده الثاني المملكة العربية السعودية.



وأكد أن دول العالم العربي كافة ممتلئة بالمواهب السينمائية، سواء في لبنان، مصر، العراق، سوريا، وغيرها، وطالبت باستغلالها من خلال تعاون عربي مشترك يكون الهدف منه الوصول إلى العالمية، بدلاً من حالة الإحباط والتنظير التي يحاول البعض نشرها، موضحا أن تعاون أي فنان مع جهات أخرى غير تابعة لدولته ليس تقليلاً منه أو طمساً لهويته، والدليل على ذلك الراحل عمر الشريف، الذي رفع اسم بلده في الخارج وظل اسمه المصري عمر الشريف.