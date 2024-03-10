باحث فلكي يكشف طرق استطلاع هلال شهر رمضان.. بالفيديو

كشف الدكتور محمد شعبان، الباحث الفلكي بمرصد القطامية الفلكي، أنه يتم تحديد حساب الشهور واستطلاع هلال شهر رمضان، طبقا لدوران الأرض والقمر حول الشمس، لافتا إلى أن القمر هو الجسم الوحيد التابع للأرض وهو جسم معتم يعكس أشعة الشمس على الأرض.

وقال الباحث الفلكي بمرصد القطامية الفلكي، خلال مقابلة له مع قناة الناس، من داخل مرصد القطامية الفلكي، لأول مرة أثناء استطلاع هلال شهر رمضان، اليوم الأحد: "نتيجة دوران الأرض والقمر حول الشمي، يتغير شكل القمر، فكل شهر هجرى يتغير فيها شكل القمر إلى أِكال من المحاق إلى البدر وصولا إلى الهلال الذى نقوم باستطلاعه اليوم".

وأضاف: "لدينا أكبر تليسكوب فى العالم، وبعد صلاة المغرب نستطلع شهر رمضان، اعتمادا على ظهور الهلال بعد غروب الشمس، والمعهد القومى للبحوث الفلكية، لديه 16 لجنة تغطى كل الجمهورية، بالتعاون مع دار الأوقاف ويتم استطلاع الهلال".