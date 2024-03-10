جامعة عين شمس تنظم احتفالية عن "مكانة المرأة المصرية عبر العصور"

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، احتفالية بعنوان “مكانة المرأة المصرية عبر العصور”، بالتعاون مع كلية الآثار ومشاركة وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف والمجلس القومى للمرأة فرع القاهرة.

جاء ذلك بحضور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار وتنسيق جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق باسم محمد وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استضافت الندوة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ.

شارك بالحضور سلوى رشاد عميدة كلية الآلسن وحنان كامل عميدة كلية الآداب، وعدد من وكلاء كليات الجامعة وأعضاء من المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة وطلاب التربية العسكرية بالجامعة.

خلال الندوة التى أدارتها جيهان رجب قدمت التهنئة إلى أ.د.غادة فاروق بمناسبة أنها اصبحت أول نائبة فى تاريخ جامعة عين شمس.

وأوضحت غادة شلبى دور المرأة الداعم فى المجال السياحى ورفع الوعي والثقافة لتنمية السياحة، مشيرة إلى أهمية السياحة في مصر ودورها في دفع عجلة الإقتصادي وتطوير وتنمية الأماكن السياحية ورفع الوعى المجتمعى حول كيفية التعامل مع السائح.

كما أشارت إلى تميز مصر بالتنوع السياحي بين "سياحة الآثار والشواطئ؛ مؤكدة أن مصر تمتلك أماكن سياحية متميزة عالمياُ مثل دهشور وسيوة.

وأوضحت هند الهلالي مديرة وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة نشأة الوحدة ودورها،

موضحة أهمية نشر ثقافة بيئة جامعية أمنه داعمة للمرأة.

وأشارت إلى أن جامعة عين شمس تتميز بحصول المرأة بها على تمثيل أكثر من نصف عدد القيادات الجامعية بها.

ثم تناولت رباب جدة مدرس الآثار صورة المرأة فى التاريخ المصري القديم حيث تم تقديس المرأة بكافة صورها ووظائفها وتوليها عدد من المناصب العليا بدء من اعتلائها كرسى العرش ومنصب القضاء وغيره من المناصب العليا بالدوله و تجسيدها فى صورة عدد من " الالهه "، مؤكدة ان المرأة المصرية القديمة كانت تحظي بمكانة عالية ومقدرة فى الحياة الاجتماعية والإقتصادية.

واستعرضت رانيا زيدان مدرس الآثار اليونانية والرومانية عدد من النماذج البارزه فى العصر البطلمى مثل كليوباترا السابعة منوهه أن المرأة لم تحظي بمكانة عالية فى الحضارة الاغريقيه لفترة طويلة.

كما تضمنت الإحتفاليه عرض فيلم تسجيلي يوضح مكانة المرأة عبر العصور من العصر المصرى القديم إلى العهد الحديث وصولا إلى الفترة الحالية، ثم تم عرض فيلم تسويقى للسياحة فى مصر.

أقيم على هامش الإحتفاليه معرض فنى بعنوان دور المرأة عبر العصور لطلاب كلية التربية النوعية تحت إشراف نهى مصطفى عبد العزيز استاذ التصوير ورئيس قسم التربية الفنية بالكلية.