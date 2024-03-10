الجيش الأمريكي يعلن عن عمليات إنزال جوي جديدة لقطاع غزة

أعلن الجيش الأميريكي، الأحد، تنفيذ عملية مشتركة جديدة لإنزال مساعدات إنسانية على قطاع غزة المحاصر في ظل استمرار الحرب منذ أكتوبر الماضي، حيث يعاني سكانه من أزمة إنسانية حادة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان نشرته على منصة إكس إنه "بالتعاون مع القوة الجوية الملكية الأردنية تم تنفيذ عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية في شمال غزة الساعة الثانية وسبع دقائق من ظهر الأحد بتوقيت غزة، لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع الدائر".

وأضافت أن "المساعدات المقدمة تضمنت وجبات طعام مقدمة من الأردن وبطائرة من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية الأميركية تضمنت أكثر من 11500 وجبة طعام بالإضافة إلى مواد غذائية أخرى بما في ذلك الأرز والدقيق والمعكرونة والأغذية المعلبة، مما يوفر المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في شمال غزة".

وقالت القيادة إن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات تساهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية، وإنها ستستمر.

وأظهرت بيانات لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة أسقطت نحو 135 ألف وجبة في عمليات إسقاط جوي هذا الشهر، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

من جانبه، أعلن الجيش الأردني تنفيذ 6 عمليات إنزال جوي، الأحد، بالتعاون مع "دول شقيقة وصديقة".

وذكر بيان الجيش الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا): "شاركت في العملية طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لجمهورية فرنسا، وطائرة تابعة لدولة بلجيكا".

وأشار البيان إلى أن "عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 37 إنزالًا جويًا أردنيًا، و40 إنزالًا جويًا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة".

وبعد 5 أشهر من الحرب ومن الحصار المشدّد على قطاع غزة، باتت الغالبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة معرضة للمجاعة، وفق الأمم المتحدة.