مصرع عامل صدمه قطار في العياط

لقي عامل مصرعه عقب اصطدام قطار بجسده، أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، في دائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي، رئيس مباحث مركز شرطة العياط، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالحادث الأليم، وفور تلقي البلاغ، انتقلت القوات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينة الوضع.

وبالتحقيق والفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة محاولة العامل عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، حيث صدمته قوة القطار القادم من القاهرة متجهًا لأسوان، مما تسبب في وفاته على الفور، تم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.