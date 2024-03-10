الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة يكرم 150 أم مثالية

نظم الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة برئاسة محمد كامل رئيس نقابة النقل العام، احتفالية كبرى بمناسبة أعياد الام وتكريسا لدورها الهام فى الزود عن الوطن وتحدياته من خلال التفانى فى تربية النشء عماد الأمة وحاضرها ومن أجل مستقبل الجمهورية الجديدة.

كرمت الاحتفالية ١٥٠ من الأمهات العاملات بشركات وهيئات ومؤسسات محافظة الجيزة، وذلك فى حضور عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر مسئول الاتحادات المحلية، وعضوتى مجلس النواب ولاء التمامى نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة، ومنيرة الأشقر أمينة المرأة بالاتحاد المحلى لنقابات عمال القليوبية، والمهندس سيد زغلول امين صندوق الغرفه التجاريه بالجيزه.

ثمنت الاحتفالية المواقف الوطنية للامهات فى كل المجالات واسر الشهداء من مصانع الرجال ابناء القوات المسلحة الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن وحفاظا على ترابه المقدس.

حيا رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة، أسر الشهداء بمناسبة يوم الشهيد الذى احتفلت به مصر امس والمقرر له تاريخ ٩ مارس من كل عام وهو يأتى تزامنا وذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال تواجده على الجبهة بين أبنائه من أبطال حرب الاستنزاف.

فيما ثمن عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر مسئول الاتحادات المحلية دور المرأة العاملة الوطنية المسئولة من حيث اعدادها لاجيال تبنى وتعمر فى مستقبل مصر الحديثة بالإضافة لدورها المعظم واسهاماتها فى دوران عجلة الانتاج.

وأكدت ولاء التمامى عضو مجلس النواب نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة ان عطاء الام المصرية سيظل خيرا لا ينضب يقدم أجيال يعقبها أجيال تزدهر به المصانع والشركات والهيئات وكل مواقع الانتاج من أجل صناعة مستقبل مصر المشرق.

وأشارت منيرة الأشقر عضو مجلس النواب، أمينة المراة بالاتحاد المحلى لنقابات عمال القليوبية، إلى دور الأم العظيم فى دعم المجتمع وقوامه الأساسى من شباب وفتيات يساهم فى صناعة الاقتصاد الوطنى.

أشرف على الحفل نواب رئيس الاتحاد محمد إبراهيم وعبد الرحمن معوض ورضا عبدالله وصبري ابو الدهب ومختار أبو الفتوح ووليد هليل وسمير منطاش وإمام كمال.

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