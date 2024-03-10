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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

4 ميداليات حصيلة مشاركة الريشة الطائرة بدورة الألعاب الأفريقية 2023

المنتخب المصري للريشة
المنتخب المصري للريشة الطائرة
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نجح لاعبو المنتخب المصري للريشة الطائرة في تحقيق 4 ميداليات خلال مشاركتهم بدورة الألعاب الأفريقية رقم 13 والتي تستضيفها العاصمة الغانية "أكرا" خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري.

حيث حصد لاعبو الفراعنة 4 ميداليات بواقع فضية و3 برونزيات، حيث حقق الزوجي المكون من "أدهم حاتم وضحى هاني" فضية منافسات الزوجي المختلط، كما حصل أدهم حاتم رفقة زميله أحمد صلاح برونزية منافسات زوجي الرجال، وأضاف أدهم حاتم الميدالية الثالثة بتتويجه ببرونزية منافسات فردي الرجال، أما الميدالية الأخيرة فكانت من نصيب ضحى هاني وزميلتها نور يسري في منافسات زوجي السيدات.

وتضم قائمة الفراعنة في البطولة القارية 8 لاعبين بواقع 4 لاعبات وهن: "ضحى هاني - نور يسري - رحمة العدوي - هنا زاهر" و4 لاعبين وهم: "أحمد صلاح - أدهم حاتم - كريم محمود عزت - أحمد علي البهنساوي".

ويقود المنتخب فنيا محمود عزت، فيما يترأس البعثة وليد الكسار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة.

وتسعى البعثة المصرية المشاركة بالدورة إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية (الأنوكا)، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية (الأوكسا).

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