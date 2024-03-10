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الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تأجيل محاكمة المتهمين بالشروع في قتل طالب بالمطرية

أرشيفية
أرشيفية
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، جلسة محاكمة 3 أشخاص لاتهامهم بالشروع في قتل طالب جامعي بالمطرية لجلسة 12 مايو المقبل.
وأحالت النيابة العامة 3 أشخاص لاتهامهم بالشروع في قتل طالب جامعي بمنطقة المطرية للمحاكمة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول حرّض كلا من الثانية والثالثة بالتوجه إلى المجني عليه والتعدي عليه بسبب خلافات بينهم، وإطلاق عيار ناري عليه من سلاح أحرزه في صدر المجني عليه ما حدث به الإصابات.
وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغ من أحد الأشخاص لوجود مشاجرة بينهم تطورات الي إطلاق النار ووجهت النيابة العامة للمتهمين الشروع في قتل طالب في المطرية وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

 

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