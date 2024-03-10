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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

موقف الزمالك في الدوري قبل مواجهة الجونة

الزمالك
الزمالك
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يواجه فريق الزمالك، فريق الجونة، بعد غد الثلاثاء على ستاد خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي الزمالك قبل مواجهة الجونة في المركز الثالث عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة وذلك من خوض 10 مباريات، بخلاف المباريات المؤجلة للفارس الأبيض .

ومن المقرر أن يختتم فريق الزمالك، غدا الإثنين تدريباته للقاء الجونة، ويدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا لفرض مزيدا من التركيز على اللاعبين .

كان فريق الزمالك قد خسر نهائي كأس مصر أول أمس الجمعة أمام فريق الأهلي، بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم بالسعودية.

الزمالك الجونة الدوري المصري الممتاز أيمن مصطفى