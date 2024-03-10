النيابة الإدارية تعلن مواعيد المتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية لوظيفة معاون

أعنلت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن مواعيد المتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023.

وقالت النيابة الإدارية في بيان رسمي صادر عنها اليوم الأحد، إن مقابلة مواعيد المتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023، تبدأ يوم الأربعاء المقبل الموافق 13/3/2024، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، ميدان النجدة، فيما يكون الاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم بالرقم القومى الخاص به.

ووضعت النيابة الإدارية عددا من التعليمات طالبت المتقدمين للوظيفة بضرورة مراعاتها وجاءت كالآتي:-

1_ التأكيد علي الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

2_ ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

3_ التأكيد علي حضور الإختبار بدون الهاتف المحمول.

4_ التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية « ارتداء الكمامة».

