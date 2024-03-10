تامر الحبال: تحرير سعر الصرف جاء في توقيت مناسب

ثمن المهندس تامر الحبال عضو أمانة الصناعة والتجارة بمستقبل وطن، جهود الدولة في الإفراج عن سلع غذائية بقيمة 13 مليار دولار من أول يناير الماضي أي ما قبل تحرير سعر الصرف، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعمل علي توفير السلع للمواطنين وضخها في الأسواق المصرية لضبط الاسعار وجودتها إلى أسعارها المناسبة.

وقال "الحبال" في بيان له اليوم الأحد، أنه خلال الأربعة أيام الماضية أفرجت مصلحة الضرائب المصرية عن سلع غذائية بقيمة مليار دولار لتوزيعها على الأسواق قبل بداية شهر رمضان لتوفير كافة مستلزمات الأسر المصرية بأسعار مناسبة، ولضمان تواجد السلع بالأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، واستقرار الأسعار وضمان تناسق العرض والطلب.

وأشار عضو أمانة الصناعة والتجارة بمستقبل وطن، أن تحرير سعر الصرف الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري جاء في توقيت مناسب لوقف نزيف الجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء، فضلًا عن توفير العملة الصعبة للمستوردين داخل البنوك المصرية.

وأختتم: ندرك حجم التحديات والأزمات التي تمر بها مصر خلال الفترة الاخيرة، ولكن كلنا ثقة في القيادة الحكيمة ممثلة في رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية في الخروج من المرحلة بقوة وفي وقت سريع.