مدرب الزمالك يذاكر الجونة بالفيديو قبل مواجهة الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الجونة، المقرر لها بعد غد الثلاثاء على ستاد خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ البرتغالي جوزيه جوميز مدرب فريق الكرة الأول بالزمالك، في دراسة فريق الجونة مع جهازه المعاون وذلك لتحديد نقاط قوة وضعف الفريق المنافس.

ومن المقرر أن يختتم فريق الزمالك، غدا الإثنين تدريباته للقاء الجونة، ويدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا لفرض مزيدا من التركيز على اللاعبين.

كان فريق الزمالك قد خسر نهائي كأس مصر أول أمس الجمعة أمام فريق الأهلي، بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم بالسعودية.