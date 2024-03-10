عودة 9 فلبينيين من طاقم ناقلة النفط المستولى عليها في خليج عدن

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم الأحد، عن عودة تسعة من أفراد طاقم ناقلة النفط "MT Glory" التي استولت عليها البحرية الإيرانية في خليج عدن خلال شهر يناير الماضي.

وأكدت الوزارة أن اثنين آخرين من طاقم الناقلة من المتوقع عودتهما إلى البلاد خلال الأسبوع الجاري.

وبحسب شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" المحلية، فقد أوضحت وزارة الخارجية أن البحارة التسعة تلقوا المساعدة من سفارة الفلبين في إيران قبل عودتهم إلى وطنهم.

من جانبها، أكدت الإدارة الفلبينية لرعاية العمال في الخارج استعدادها لتوفير الاستشارة النفسية للبحارة الوافدين إلى البلاد لمساعدتهم على التعامل مع الصدمة التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم.

خلفية الأزمة:

في 28 يناير 2024، استولت البحرية الإيرانية على ناقلة النفط "MT Glory" التي كانت ترفع العلم البنمي في خليج عمان، وذلك بدعوى "تهريب الوقود".

وكان على متن الناقلة 20 بحارًا من جنسيات مختلفة، من بينهم 11 فلبينيًا.

بعد احتجازهم لأكثر من شهر، تم الإفراج عن جميع أفراد طاقم الناقلة، بما في ذلك الفلبينيين، في 6 مارس 2024.

وبحسب وزارة الخارجية الفلبينية، فقد لعبت سفارة الفلبين في إيران دورًا رئيسيًا في تأمين الإفراج عن البحارة الفلبينيين.