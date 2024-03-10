نصائح لمرضى السكري لصيام شهر رمضان دون مشاكل صحية

يحل غدا شهر رمضان وهو شهر الخير والبركة والعبادات، حيث ينتظر المسلمون في العالم هذا الشهر كل عام من أجل الصيام والتقرب الى الله رجاء في غفران الذنوب وأن تكتب أعمالهم في هذا الشهر في ميزان حسناتهم.

ويمتلك بعض المرضى مشاكل صحية تؤثر على صيامهم من بينهم مرضى السكري الذين يحتاجون بعض النصائح لصيام الشهر دون شعور بالتعب أو مشاكل صحية.

نصائح لصيام شهر رمضان لمرضى السكري

إتباع نظام غذائي صحي من خلال وجبات متوازنة معتمدة على الألياف والبروتين والخضروات.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على السكريات والدهون.

شرب الكثير من الماء في الوقت من الافطار الى السحور.

راقب مستوى السكر بالدم خلال اليوم.

بدأ الإفطار بوجبة خفيفة من التمر باللبن.

تناول وجبة الإفطار ببطيء وعلى مراحل.

ضرورة تناول وجبة السحور.

الحصول على قسط كافي من النوم.

عدم تناول مشروبات شهر رمضان والعصائر المحلاة.

ممارسة الرياضة باستمرار.