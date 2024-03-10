جامعة الفيوم: انطلاق القوافل الشاملة ضمن مشروع تنمية القرية المصرية بقرية البسيونية

انطلقت فعاليات القوافل الشاملة بجامعة الفيوم، والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضمن مشروع تنمية القرية المصرية بالتعاون مع كلية الطب وكلية التربية للطفولة المبكرة وجمعية الفيوم للتنمية والزراعات العضوية ومديرية الصحة بالفيوم وذلك بالوحدة الصحية بقرية البسيونية بمركز الفيوم.

صرح الدكتور عاصم العيسوي أن القوافل الشاملة تأتي انطلاقًا من دور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تقديم الخدمات للمجتمع المحلي، وتتضمن قوافل طبية وندوات توعية بقرى البسيونية وكفور النيل خلال شهري مارس وإبريل 2024م.

وأضاف أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها اليوم نجحت في تقديم خدمات الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد ٣١٧حالة، حيث تم الكشف على ٩٥ حالة في تخصص الرمد و٨٢حالة فى الباطنه و٦٧ أطفال.

واشتركت مديرية الصحة بالفيوم بتخصص الأسنان وبلغ عدد الحالات التي تم الكشف عليها 73 حالة أسنان، وتم تحويل ٦٠ حالة لإجراء العمليات المختلفة لمستشفيات جامعة الفيوم على نفقة الجمعية الممولة للمشروع.

وأكد أنه خلال القافلة الشاملة تم عمل ندوة توعوية حول الاكتشاف المبكر للإعاقة، وحاضر خلالها الدكتورة دعاء حسنى المدرس بقسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، وتناولت سيادتها الاكتشاف المبكر للإعاقة، وكيفية التعامل مع المعاق فى ضوء مجموعة من المحاور الأساسية مثل ماهية الإعاقة، أسبابها، تصنيفها، أنواعها وأهمية الاكتشاف المبكر للإعاقة، دور الأهل تجاه الابن المعاق، وأهم الخدمات التي تقدمها الدولة في ظل الإدارة الرشيدة لهم، ومن خلال الحوار ومناقشة الأهالي والحضور تم استعراض أفضل وأبسط الطرق فى التعامل معهم بفئاتهم المختلفة.

وأشار إلى أن جامعة الفيوم ومستشفياتها لا تبخل في تقديم كافة أشكال المساعدات الطبية لمجتمع الفيوم من أجل المساهمة في رفع الوعي الصحي للمجتمع المحلي.

وفى نهاية القافلة قدم أهالي القرية الشكر لجامعة الفيوم والمشاركين في القافلة على الجهود المبذولة في القافلة.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدى محمد إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتور سامح فتحي عشماوي وكيل وزارة الصحة.