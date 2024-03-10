صلاح على الدكة.. تعرف على تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي

أعلن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر سيتى، فى قمة البريمرليج، وذلك بعد قليل على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: غوميز - فان دايك - كوانساه - برادلي

خط الوسط: سوبوسلاي - إيندو - ماك أليستر

خط الهجوم: دياز - نونيز - إيليوت.

وفى مفاجأة غير متوقعة ، جلس الفرعون المصرى محمد صلاح على دكة بدلاء الريدز، بسبب الإصابة التى يعانى منها فى الفترة الأخيرة.



ويعلم كل فريق قيمة تلك المباراة، خصوصًا وأنها ستؤثر بشكل كبير على موقف الفريقين بسباق المنافسة على اللقب هذا الموسم، حيث يحتل ليفربول الوصافة "المؤقته" بـرصيد 63، بعد ان احتل ارسنال الصدارة بفارق نقطة وزيادة مباراة، بينما يقع مانشستر سيتى فى المركز الثالث برصيد 62 نقطة.