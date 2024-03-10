إحياء ذكرى يوم الشهيد بنادي أدب سيدي سالم

أقام، نادي أدب سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، حفلًا لإحياء ذكرى يوم الشهيد، برعاية وحضور الدكتور أحمد الشهاوي مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، ومحمد محمد عبد الوهاب مدير بيت ثقافة سيدي سالم، وفيف من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية.

وكرم النادي، أسر 6 من شهداء الوطن، الذين انهمرت دماؤهم وقودًا لقناديل يهتدي بنورها السائرون على دروب التنمية والبناء وإعلاء شأن مصر.

بدأ الحفل، الذي أداره الإعلامي والشاعر أحمد زكي شحاتة، بموسيقى السلام الوطني، ثم تلاوة آياتٍ من القرآن الكريم للشيخ نشأت أبو عيطة ابن مدينة سيدي سالم القارئ بالإذاعة والتلفزيون، ثم تم عرض فيلم قصير تضمن لقطات تسجيلية من حياة الشهداء الستة المحتفى بهم، ثم كلمة الشاعر الدكتور طه هنداوي رئيس النادي الذي رحب بالحضور ووجه التحية للشهداء.

وألقى الدكتور أحمد محمد الشهاوي كلمة، حيّا خلالها أرواح الشهداء، وشدَّ على أيدي أسرهم، مستشهدًا بأبياتٍ شعرية في حب الوطن.وألقى شاعر مصر الكبير السعيد قنديل، الرئيس الشرفي للنادي مقاطع من قصيدته «الشهيد.».

وغنى الفنان الكبير أحمد إسماعيل عددًا من ألحانه وكلمات فؤاد حداد «طوبة حمرا وطوبة خضرا وطوبة»، و«مفيش في الأغاني»، و«ازرع كل الأرض مقاومة»، ومن كلمات أحمد فؤاد نجم غنى إسماعيل «مصر يا امّه يا بهية»، وغيرها من الأغنيات التي أبهرت الحضور والهبت حماس الجماهير.

ثم توالت كلمات الحضور، التي بدأت براعي كنيسة سيدي سالم القس مكاري ناصف، ومدير عام الأوقاف الدكتور محمد عيسى، ورئيس مجلس الآباء والمعلمين محمد السيد عبيدي.

كما ألقى العمدة جمال طراوي كلمة شعب سيدي سالم، والسفير السيد هاشم كلمة مثقفي سيدي سالم، والمستشار أحمد البلاصي كلمة إعلاميي سيدي سالم، وتعاقب تقديم الشعراء: سعد الشرقاوي، رامي شتات، طه هنداوي، السعيد قنديل، عبد الرحمن قريطنة، محمد عامر، د. فكري ناصر، أحمد الشرقاوي، ندى عبد الله، عادل محمد علي، رشا ناجح، عاطف الطيب، فاطمة إبراهيم، أسماء متولي.

وقدّمت الموهوبة رودينا الهلالي أغنية للشهيد بالزي العسكري.

وألقت الطفلة مكة رامي شتات، قصيدة مصر يا امّه يا بهية لأحمد فؤاد نجم، واختتم الحفل بتسليم دورع التكريم لأسر الشهداء الستة..حضر الحفل جمع غفير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وأهل سيدي سالم.

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