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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

مسلم يحقق 1.7 مليون مشاهدة خلال ساعة بـ"هتحارب مين"

صلة رحم
صلة رحم
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طرحت  منذ قليل فيديو كليب أغنية "هتحارب مين " غناء  “ مسلم ”، وهو الكليب الدعائى لمسلسل " صلة رحم " المقرر عرضة خلال شهر رمضان 2024 .
وتخطت أغنية " هتحارب مين " مليون و700 ألف مشاهدة خلال ساعة من طرح الكليب على القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع التواصل الإجتماعى يوتيوب .
أغنية " هتحارب مين " كلمات محمد حسنى , الحان وتوزيع " إسلام رفعت, ميكس وماستر " هانى محروس . ومن إنتاج " صبّاح إخوان " .  الأغنية  تضم مجموعة من مشاهد مسلسل " صلة رحم " المقرر عرضه مع بداية شهر رمضان 2024 . 


مسلسل " صلة رحم " بطولة الفنان إياد نصار بمشاركة  أسماء أبو اليزيد ، يسرا اللوزي، محمد جمعة، نورا عبد الرحمن، هبة عبد الغني، محمد الدسوقي وغيرهم. 
المسلسل من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي , وإنتاج " سيدارز آرت برودكشن " " صبّاح إخوان " .

هتحارب مين مسلم صلة رحم