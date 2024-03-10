مسلم يحقق 1.7 مليون مشاهدة خلال ساعة بـ"هتحارب مين"

طرحت منذ قليل فيديو كليب أغنية "هتحارب مين " غناء “ مسلم ”، وهو الكليب الدعائى لمسلسل " صلة رحم " المقرر عرضة خلال شهر رمضان 2024 .

وتخطت أغنية " هتحارب مين " مليون و700 ألف مشاهدة خلال ساعة من طرح الكليب على القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع التواصل الإجتماعى يوتيوب .

أغنية " هتحارب مين " كلمات محمد حسنى , الحان وتوزيع " إسلام رفعت, ميكس وماستر " هانى محروس . ومن إنتاج " صبّاح إخوان " . الأغنية تضم مجموعة من مشاهد مسلسل " صلة رحم " المقرر عرضه مع بداية شهر رمضان 2024 .



مسلسل " صلة رحم " بطولة الفنان إياد نصار بمشاركة أسماء أبو اليزيد ، يسرا اللوزي، محمد جمعة، نورا عبد الرحمن، هبة عبد الغني، محمد الدسوقي وغيرهم.

المسلسل من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي , وإنتاج " سيدارز آرت برودكشن " " صبّاح إخوان " .