أوكرانيا: 29 انفجارًا جراء قصف روسي على مناطق حدودية وبلدات في سومي

تعرضت مناطق حدودية وبلدات تابعة لإقليم سومي في شمال أوكرانيا لقصف روسي عنيف الليلة الماضية، أسفر عن 29 انفجارًا.

أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم سومي في بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أن الجيش الروسي أطلق النار ست مرات على مناطق حدودية وبلدات في الإقليم، مما أدى إلى انفجارات متعددة.

وذكرت الإدارة أن القصف طال مجتمعات كراسنوبل، وفيليكا بيساريفكا، وإسمان، وسيريدينا بودا.

وتعرضت بلدة كراسنوبل لقصف بقذائف الهاون، مما أسفر عن خمسة انفجارات. كما تم قصف بلدة سيريدينا-بودا بقاذفات صواريخ متعددة، بينما تعرضت بلدة إسمان لهجوم بقذائف الهاون، وبلدة فيليكا بيساريفكا للقصف بقاذفات صواريخ متعددة.

ولم ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار مادية كبيرة جراء القصف حتى الآن.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مناطق في إقليم سومي للقصف الروسي، حيث تتعرض المنطقة لهجمات متكررة منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

يُذكر أن إقليم سومي يقع على الحدود مع روسيا، ويُعد من أكثر المناطق تضررًا من الحرب في أوكرانيا.

