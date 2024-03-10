«الألفي» يفوز بجائزة الاتحاد العربي للإعلام السياحي 2024

فاز الكاتب الصحفي عادل الألفي، المتخصص في الشأن السياحي بجريدة «الأهرام»، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مسابقة الاتحاد العربي للإعلام السياحي لعام 2024، عن تقرير: 5057 عاما مرت على أقدم ورقة مكتشفة في العالم.. «البردي».. حكاءة التاريخ تحتاج إلى منظومة تسويق سياحي دولية، المنشور في صفحة سياحة وسفر بجريدة «الأهرام».

واستضاف معرض بورصة برلين الدولية للسياحة «ITB»، التي تعد أهم حدث سياحي عالمي، اعتماد مجلس إدارة الاتحاد إعلان الفائزين بجوائز الإعلام السياحي العربي للعام الحالي.

وجاء فوز «الألفي»، تقديرا لجهوده في الترويج للسياحة من خلال تقريره عن صناعة البردى في مصر، مقدما خلال التقرير حلولا واقعية لتنظيم هذه الصناعة الفريدة وتطويرها وتسويقها كونها زراعة وصناعة مصرية لا مثيل لها، تجذب السائحين وتدر دخلا قوميا بالعملة الأجنبية، وتسهم في مشاركة المجتمع المحلي الذي يعد المحرك الأول للنهوض بعجلة التنمية السياحية بشكل مباشر في هذه العملية.

وبهذه المناسبة، عبر «الألفي» عن سعادته بهذا الفوز، مؤكدا أهمية الإعلام في الترويج للسياحة المحلية والعربية، ودوره في إبراز جماليات ومقومات المنطقة العربية، وأهدى فوزه لزميله المخرج الصحفي هيثم ماهر، تقديرا لجهوده الإخراجية الرائعة التي أضفت رونقا خاصا على التقرير الفائز، وجعلت منه عملا صحفيا متكاملا يستحق التقدير.

ومن جانبه، أكد الدكتور سلطان اليحيائى، رئيس الاتحاد، أن لجنة التحكيم ضمت نخبة من خبراء الإعلام والسياحة في الوطن العربي، واعتمدت في تقييمها على معايير محددة، منها دقة المعلومات، وجمال الأسلوب، وقوة التأثير، ومدى مساهمة العمل في الترويج للسياحة العربية.

وأضاف أن الاتحاد منظمة تابعة لجامعة الدول العربية، تهدف إلى تشجيع الإبداع في مجال الإعلام السياحي، وتحفيز الصحفيين والإعلاميين العرب على إبراز المقومات السياحية العربية، وتعزيز التعاون العربي في مجال السياحة.