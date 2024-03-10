روبي تغني تتر مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” في رمضان

تعاقدت الفنانة روبي على غناء شارة مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” خلال الموسم الرمضاني المقبل، حيث ستصدر عبر قناة روبي الرسمية على يوتيوب اليوم الأحد الساعة ٥:٠٠ بتوقيت مصر ولبنان، ٦ بتوقيت السعودية و٧ بتوقيت الإمارات مع مشاهد من العمل المنتظر للنجمة هدى حسين، ونخبة من نجوم الدراما العربية ماجد المصري، نور الغندور، آيتن عامر، فاطمة الصفي، سحر حسين، لولوة الملا، ليلى عبدالله، حمد اشكناني، ناصر الدوسري، زينب بهمن، نور الشيخ، خالد الشيخ، عبدالله الطراورة، سينتيا صاموئيل وغيرهم، للمخرج علي العلي والمؤلفة هبة مشاري حمادة.

الأغنية بعنوان (ندل وعيوطة) كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وليد عطار، توزيع أحمد طارق يحيي واسماعيل نصرت، ميكس وماستر عمار خاطر، إنتاج كاسيت ميديا، توزيع ديجيتال ورنر ميوزيك، ورؤية فنية لمحمد حامد.