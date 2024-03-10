حفل تخرج الدفعة العاشرة لطلاب كلية الطب بجامعة جنوب الوادي

نظمت كلية الطب بقنا تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى حفل تخرج الدفعة العاشرة 2023/2024 بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور احمد هاشم عميد كلية الطب والدكتور حنان فايد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد الديب نقيب الأطباء بقنا .

ونقل الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة تحيات وتهاني الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة لخريجي الدفعة العاشرة من كلية الطب ووجه تحيته لأولياء الامور والأسر الموجودة بالحفل مؤكدا للطلاب انهم الكنز الذى وهبه الله لهم ليغترفوا منه وهم اصحاب الفضل وتوجه بالنصيحة للخريجين باكتساب العلوم والمهارات والاهتمام بالفقراء من المرضى .

وقدم الدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب التهنئة للخريجين مؤكدا انه شرف كبير ولحظة افتخار ان يكون بين هولاء الطلاب الذين تميزوا بتحدى الصعاب والجد والاجتهاد ووجه عدة نصائح لطلابه منها ان يكون متكلما جيدا ومستمعا جيدا ويتميز بسعة الصدر والحكمة ومراقبة الله عز وجل

وهنأت الدكتورة حنان فايد وكيل الكلية طلابها الخريجين مشيرة انه يوم من ايام الحصاد لكلية الطب بقنا .

وقدم الدكتور محمد الديب نقيب الاطباء بقنا التهنئة للطلاب واولياء الامور بعد سنوات دراسية تسلحوا خلالها بالمعلومات والخبرات .

وقام الدكتور محمد الديب نقيب الاطباء بترديد قسم الولاء على خريجى الدفعة العاشرة البالغ عددهم 180 طبيبا.

وفى نهاية الحفل تم تبادل الدروع.

وشهد حفل تخريج الدفعة العاشرة عمداء كليات الجامعة ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وعدد كبير من طلاب كلية الطب وأولياء أمور خريجى الدفعة العاشرة.

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