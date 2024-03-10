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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. تشكيل هجومي لنوتينجهام فورست أمام برايتون

نوتينجهام
نوتينجهام
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أعلن نونو إسبيريتو سانتو المدير الفنى لفريق نوتينجهام فورست، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظره برايتون، بعد قليل على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق نوتينجهام فورست كالتالى:
حراسة المرمى: ماتز سيلس.
خط الدفاع: نيكو ويليامس، أندرو أوموباميد، موريلو، هاري توفولو.
خط الوسط: نيكولاس دومينغيز، دانيلو، ريان ياتيس.
خط الهجوم: مورغان جيبس وايت، كريس وود، ديفوك اوريجي.
ويحتل فريق برايتون المركز العاشر برصيد 39 نقطة، بينما يقع فريق نونتيجهام فورست فى المركز الـ 17 برصيد 24 نقطة.

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