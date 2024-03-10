لبلبة توجه رسالة تهنئة لجمهورها بمناسبة رمضان

عايدت النجمة لبلبلة جمهورها ومتابعيها في العالم العربي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ولكن بطريقة مختلفة ، حيث أصرت على شراء فانوس رمضان من أحد المحال التجارية بوسط البلد.

وقالت "منذ صغري لم يكن لدي فانوس أو وقت للعب به، أو حتى شراء الألعاب المعتادة لأني كنت مشغولة بالفن والتمثيل والغناء، ولكن الآن بعد أن كبرت قررت هذا العام أن أشتري فانوسًا في رمضان، وكنت سعيدة به.. رمضان كريم"، ونشرت خلال شرائها له حالة من البهجة والسعادة لكل من كان في المنطقة.

https://www.instagram.com/reel/C4VTeJgOLQK/?igsh=cWFnZDFkbHoxdHpl