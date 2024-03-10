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الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

لبلبة توجه رسالة تهنئة لجمهورها بمناسبة رمضان

لبلبة
لبلبة
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عايدت النجمة لبلبلة جمهورها ومتابعيها في العالم العربي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ولكن بطريقة مختلفة ، حيث أصرت على شراء فانوس رمضان من أحد المحال التجارية بوسط البلد. 

وقالت "منذ صغري لم يكن لدي فانوس أو وقت للعب به، أو حتى شراء الألعاب المعتادة لأني كنت مشغولة بالفن والتمثيل والغناء، ولكن الآن بعد أن كبرت قررت هذا العام أن أشتري فانوسًا في رمضان، وكنت سعيدة به.. رمضان كريم"، ونشرت خلال شرائها له حالة من البهجة والسعادة لكل من كان في المنطقة.

https://www.instagram.com/reel/C4VTeJgOLQK/?igsh=cWFnZDFkbHoxdHpl

لبلبة رمضان 2024 فانوس رمضان