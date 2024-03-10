أحمد حاتم يشارك في حملة "خليك طبيعي" لدعم الأم المصرية

نشر النجم أحمد حاتم عبر حسابه الرسمي على إنستجرام فيديو بعنوان خليك طبيعي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في مارس.

يلقي الفيديو الضوء على الدور المهم الذي تلعبه كل أم في البيت المصري ومدى اعتماد كل أفراد الأسرة عليها، ويظهر حاتم في نهاية الفيديو ليدعو أفراد الأسرة لمساعدة الأم عبر تولي بعض أدوارها في البيت.

الفيديو تم إنتاجه برعاية السفارة البريطانية في القاهرة، والتي سابقاً اختارت حاتم سفيراً للشؤون الاجتماعية، ليعلن عن منحة "لها ومعها" للمساعدة في الجهود المبذولة في مصر، لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وضمن أنشطته الاجتماعية المتنوعة، شارك في مبادرات لدعم اللاجئين بالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وبالتعاون مع المفوضية أيضاً، أطلق حاتم مبادرة عربية الخير في موسمي رمضان 2020 و2021.

أحدث أعمال أحمد حاتم هو فيلم الإثارة والأكشن حسن المصري الذي انطلق في دور العرض السينمائية في 2023، وبنفس العام قدم الفيلم الرومانسي الكوميدي المطاريد. ومن أعمال حاتم المنتظر عرضها فيلم يحيى من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، والفيلم الحربي السرب للمخرج أحمد نادر جلال، الذي يؤدي فيه حاتم دور طيّار مقاتل بالقوات الجوية المصرية. وفيلم عاشق للمخرج عمرو صلاح وتشاركه بطولته أسماء أبو اليزيد.