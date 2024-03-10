الدوري الإنجليزي.. فيرجسون يقود برايتون لمواجهة نوتينجهام

أعلن روبيرتو دي زيربي المدير الفنى لفريق برايتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظره نوتينجهام فورست، وذلك بعد قليل على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق برايتون كالتالي:

حراسة المرمى: بارت فيربوغين.

خط الدفاع: جويل فالتمان، يان باول فان هيكي، لويس دينك، بيرفس إستوبينان.

خط الوسط: كارلوس باليبا، جاكوب مودر، أنسو فاتي، باسكال غروز، سيمون ادينجرا.

خط الهجوم: ايفان فيرجسون.



ويحتل فريق برايتون المركز العاشر برصيد 39 نقطة، بينما يقع فريق نونتيجهام فورست فى المركز الـ 17 برصيد 24 نقطة.