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الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. فيرجسون يقود برايتون لمواجهة نوتينجهام

برايتون
برايتون
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أعلن روبيرتو دي زيربي المدير الفنى لفريق برايتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظره نوتينجهام فورست، وذلك بعد قليل على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق برايتون كالتالي:
حراسة المرمى: بارت فيربوغين.
خط الدفاع: جويل فالتمان، يان باول فان هيكي، لويس دينك، بيرفس إستوبينان.
خط الوسط: كارلوس باليبا، جاكوب مودر، أنسو فاتي، باسكال غروز، سيمون ادينجرا.
خط الهجوم: ايفان فيرجسون.
 

ويحتل فريق برايتون المركز العاشر برصيد 39 نقطة، بينما يقع فريق نونتيجهام فورست فى المركز الـ 17 برصيد 24 نقطة.

الدوري الإنجليزي برايتون نوتينجهام فورست تشكيل فريق برايتون