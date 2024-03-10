تعرف على قرعة منتخبي الطائرة الشاطئية في دورة الألعاب الإفريقية

أقيمت اليوم الأحد، قرعة منافسات الكرة الطائرة الشاطئية في دورة الألعاب الأفريقية بالعاصمة الغانية أكرا و التي تقام في الفترة من 8 مارس إلى 23 من الشهر نفسه.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب الرجال في المجموعة الثالثة والتي تضم رفقته الكونغو وبوتسوانا بينما يقع منتخب السيدات في المجموعة الرابعة التي تضم رفقته كلًا من السنغال ونيجيريا.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية في دورة الألعاب الإفريقية كلًا من:

منتخب الرجال

عاطف نصيف

جورج موريس

منتخب السيدات

دعاء الغباشي

مروة مجدي



وتأهل منتخبا الرجال و السيدات إلى دورة الألعاب الإفريقية بعد تحقيق المركز الأول في تصفيات المنطقة الخامسة التي أقيمت في مصر يناير الماضي.

من جانبه أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة أن منتخب الشاطئية وكذلك منتخبي الرجال والسيدات للطائرة قادرون على المنافسة بقوة على لقب البطولة الافريقية وحصد اللقب واستكمال مسلسل الانجازات التي تحققت في عهد مجلس إدارة الاتحاد الذي يعمل بكل طاقته من أجل تطوير اللعبة والوصول بالمنتخابات الوطنية للعالمية.