حزب "سلطة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية يحصل على 37 % في استطلاع رأي قبيل الانتخابات

أظهر استطلاع للرأي نُشر مؤخرا تقدم حزب "سلطة الشعب" الكوري الجنوبي الحاكم على "الحزب الديمقراطي" أكبر أحزاب المعارضة.

ويأتي الاستطلاع مع استعداد كوريا الجنوبية لإجراء انتخابات عامة بعد شهر من الآن.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (جالوب كوريا) للأبحاث - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الأحد/ - عن أن حزب "سلطة الشعب" يحظى بنسبة تأييد بلغت 37%، بينما بلغت نسبة تأييد "الحزب الديمقراطي" 31%.

وتعقد كوريا الجنوبية انتخابات عامة كل أربع أعوام، وتُرى هذه الانتخابات التي ستُعقد في العاشر من شهر أبريل المقبل باعتبارها تقييم منتصف المدة لإدارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الذي يشغل هذا المنصب منذ عامين تقريبا.