البورصة تربح 73.9 مليار جنيه في ختام تعاملات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد - أولي جلسات الأسبوع، وزاد رأس المال السوقي بنحو 73.9 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام 2.198 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 5.17%، ليغلق عند مستوى 32،919.95 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 5.16%، ليغلق عند مستوى 14،029.34 نقطة.

كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 2.5%، ليغلق عند مستوى 7،404.18 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 3.07%، ليغلق عند مستوى 10،596.67 نقطة، وصعد ايضا مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 4.87% ليغلق عند 40،691.01 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 466.1 مليون جنيه، 274.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 191.2 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 7.4 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.1 مليار سهم، من خلال 284 ألف صفقة منفذة.