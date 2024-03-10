السفارة المصرية بالإمارات تنشر برقية السيسي لتهنئة المصريين بالخارج بحلول رمضان

الأحد 10/مارس/2024 - 02:52 م

نشرت السفارة المصرية بالإمارات نص برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجالية المصرية بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان، وجاء نص التهنئة كالتالي:

"الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، إنه من دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم داعيا لله - عز وجل - أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعملنا في هذا الشهر الفضيل، وأن يستجيب دعاءنا بأن يحفظ مصر الغالية وأن يعيده على شعبنا بالخير واليمن والبركات.

أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، ولمصرنا الحبيبة المزيد من التنمية والرقي والأزدهار.

وكل عام وانت بخير،،

(رمضان كريم)

عبدالفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية".



