نقيب الصحفيين يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان وبداية الصوم الكبير

وجه مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه أمس السبت برئاسة خالد البلشى، نقيب الصحفيين، التهنئة للشعب المصرى مسلمين، ومسيحيين بحلول شهر رمضان المعظم وبداية الصوم الكبير، أعاده الله على شعبنا، ووطننا العزيز مصر بالخير، واليُمن، والبركات.

وقرر المجلس إقامة الإفطار السنوى للنقابة بمناسبة شهر رمضان يوم 31 مارس الجارى، الذى يواكب العيد الثالث والثمانين لإنشاء نقابة الصحفيين، متضمنًا وجبات صيامية للزملاء المسيحيين، على أن يعقب الإفطار احتفال كبير بتأسيس النقابة يتضمن عددًا من الفاعليات.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النقابة، والجمعية العمومية مهمتها الإعداد لليوم وترتيباته، والاتفاق مع مختلف الجهات، بحيث يخرج الإفطار السنوى، والاحتفال فى أفضل صورة ممكنة تليق بالنقابة، وبجمعيتها العمومية.

من ناحية أخرى، وجه مجلس النقابة التهنئة لشعبتى "النقاد الرياضيين"، و"المصورين الصحفيين" على انعقاد جمعيتيهما العمومية، واختيار مجلسين جديدين للشعبتين، وأعلن المجلس تضامنه مع الشعبتين فى مطالبهما الخاصة بترتيب حضور الزملاء الصحفيين لتغطية الأحداث الرياضية المصرية، خاصة بعد الأزمة الأخيرة، التى شهدها الترتيب لحضور نهائى كأس مصر، والتى أدت لحرمان عدد كبير من ممثلي الصحف من تغطية فعاليات أحد أهم الأحداث الرياضيية لكرة القدم المصرية.

كما قرر المجلس اتخاذ الإجراءات للبدء فى تطبيق قرار الجمعية العمومية المتعلق بذوى الإعاقة ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى المساندة لهم، الذى ينص على (قرر منح ذوى الهمم من أعضاء الجمعية العمومية مساهمة تحسين دخل شهرى تساوى بدل البطالة، وتجدد كل عام وفق مستجدات الحالة الصحية والوظيفية للمستحق، وتلزم لجان المجلس بتمييز إيجابى لهم وأسرهم، فيما يقدم لأعضاء النقابة من خدمات).

وقرر المجلس تشكيل لجنة مكونة من نقيب الصحفيين، والسكرتير العام، وأعضاء لجنة القيد؛ لإعداد تصور (لوضع ضوابط لفتح باب الانتساب للصحفيين بالخارج، وأساتذة الصحافة والإعلام فى الجامعات المصرية).

وقرر مجلس النقابة مد فترة الاستفادة من إعانة البطالة لمدة 6 شهور أخرى مع ضم الزملاء الجدد، الذين تنطبق عليهم الشروط للمستحقين للحصول عليها، على أن تراجع أوضاع جميع المتقدمين قبل نهاية المدة.