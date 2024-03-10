الدورى الإنجليزي.. سون يقود كتيبة توتنهام أمام أستون فيلا

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لفريق توتنهام، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظره استون فيلا، وذلك بعد قليل على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق توتنهام كالتالى:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو - ميكي- روميرو - اودوجيو

خط الوسط: سار - بيسوما- ماديسون

خط الهجوم: جونسون - سون - كولوسيفسكي

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الرابع برصيد 55 نقطة جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 4 وخسارة 6 مواجهات، بينما يقع توتنهام فى المركز الخامس برصيد 50 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 6 مواجهات.