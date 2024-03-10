الدوري الإنجليزي.. بايلي وواتكينز يقودان أستون فيلا لمواجهة توتنهام

أعلن اوناي إيمري المدير الفنى لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظره توتنهام هوتسبير، وذلك بعد قليل على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: كونسا، لينجليه، توريس، دين.

خط الوسط: دوجلاس، ماكجين، كاش، تيليمانس.

خط الهجوم: بايلي، واتكينز.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الرابع برصيد 55 نقطة جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 4 وخسارة 6 مواجهات، بينما يقع توتنهام فى المركز الخامس برصيد 50 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 6 مواجهات.