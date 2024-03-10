الأورمان تعلن عن توزع 50 ألف كيلو لحوم بالفيوم خلال رمضان

تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، أعلنت جمعية الأورمان عن توزيع 50 ألف كيلو لحوم على 25ألف أسرة من أهالي وأسر محافظة الفيوم الأكثر احتياجاً، حيث يتم التوزيع تزامناً مع شهر رمضان المعظم، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالفيوم، على الدور المجتمعي البارز لجمعية الاورمان،والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر إحتياجاً،وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية خصصت 50ألف كيلو لحوم سيتم توزيعها خلال شهر رمضان المعظم على الأسر الأكثر إحتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة الفيوم.

وأوضح أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث إجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم.

ولفت إلى أن عملية التوزيع سوف تشمل قرى مراكز محافظة الفيوم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة .

وتابع أن جمعية الأورمان واحدة من اهم الجمعيات الخيرية فى مصر والتى تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة فى يوم اليتيم.

يذكر أن توزيع اللحوم في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة إلى امداد الأسر الغير قادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان في صعيد مصر، بجانب دعم هذه الأسر موسميًا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك .