لا تزال المباحثات جارية.. وقف إطلاق النار في غزة قبل رمضان يشعل المنطقة

لا تزال الجهود جارية من قبل مصر بالإضافة إلى قطر والولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل ساعات من حلول شهر رمضان المبارك.

وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس لشبكة “سي إن إن” إنه “لا يوجد موعد محدد بعد لعودة مفاوضي حماس إلى القاهرة لاستئناف المحادثات حول التوصل إلى وقف لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن”.



وأضاف حسام بدران: "لا يوجد أي جديد"، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يرفض الاستجابة للمطالب الفلسطينية العادلة فيما يتعلق باحتياجات غزة الأساسية".

وأضاف أن “وقف القتل والانسحاب وتقديم الإغاثة وعودة النازحين دون شروط هي عوامل يجب أخذها في عين الاعتبار”.

فيما قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن إن وقف إطلاق النار قبل بدء شهر رمضان، الذى يبدأ غدا، لا يزال "ممكنا"، وذكر أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز التقى بمدير الموساد ديفيد بارنيا وأن بيرنز في المنطقة "في هذه اللحظة".

وأضاف بايدن: أن مدير وكالة المخابرات المركزية في المنطقة في هذه اللحظة لا يزال يتحدث عن ذلك وقف إطلاق النار، أعتقد أنه - إنه ممكن دائما".

كما نشر جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" بيانا أشار فيه إلى استمرار جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار، على الرغم من تضاؤل الآمال في التوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان.

وأضاف البيان أن رئيس الموساد ديفيد برنيع التقى الجمعة بنظيره الأمريكي وليام بيرنز لبحث اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن.

وقال الموساد "الاتصالات والتعاون مع الوسطاء مستمر طوال الوقت في محاولة لتضييق الفجوات والتوصل إلى اتفاقات".

فيما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في حماس قوله إنه من غير المرجح زيارة وفد من الحركة للقاهرة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.