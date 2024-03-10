«الصحة»: نستهدف توطين صناعة وسائل تنظيم الأسرة ووفرنا للدولة 115 مليون دولار خلال 2023

أكدت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما الدوائية التابعة لوزارة الصحة والسكان أن المجموعة تدعم توجهات القيادة السياسية فى توطين صناعة الدواء وتصنيع كافة بدائل ومثائل المنتجات المستوردة بجودة وفاعلية تضاهى المنتج المستورد، مشيرة إلي أن أكديما المتخصصة فى صناعة وسائل تنظيم الأسرة المتطورة تقوم بتوفير احتياجات السوق المحلى سواء لقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة أو القطاع الخاص.

وأضافت الدكتورة ألفت غراب أن الاعتماد على وسائل تنظيم الأسرة المتطورة التى توفرها أكديما انترنشونال للدولة وفر للدولة المصرية ما يعادل 115 مليون دولار خلال العام الماضى، مشيرة إلي أنه خلال الفترة الماضية كانت أكديما، هي زراع الدولة فى توفير احتياجات برامج تنظيم الأسرة والصحة الانجابية بأقل من تكلفة نظيرتها المستوردة ب 60 % مما يخفف العبء علي المواطن المصري.

من جانبه قال الدكتور فتحى إبراهيم الرئيس التنفيذى لأكديما انترنشونال التابعة لوزارة الصحة والسكان خلال اجتماع الجمعية العمومية الذى عقد مؤخرا : نقوم بتوفير أكثر من 30 % من احتياجات السوق ووزارة الصحة والسكان وذلك من خلال التوريد المستمر والمنتظم لهيئة الشراء الموحد مضيفا أنه يتم توفير أحدث وسائل تنظيم الأسرة الهرمونية وتابع : نقوم بتصنيع عدد من المستحضرات الهامة التي كانت تستورد من الخارج كمنتج تام الصنع وذلك لتوفير العملة للدوله لاستغلالها في قطاعات أخري.

وأشار الدكتور فتحى إبراهيم إلي الدور الفعال لاكديما فى توفير كافة الأدوية التى تعد من النواقص في السوق بعد تعثر الاستيراد بسبب عدم القدرة على فتح الاعتمادات وتوفير العملة.

وأضاف: وفرنا كافة احتياجات السوق لا سيما ما يتعلق بوسائل تنظيم الأسرة الهرمونية لافتا إلي أن معدل النمو فى المبيعات بلغ 41% بالاضافة إلي أن قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة يحصل على 9 مستحضرات هامة تدعم برنامج الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة .

وتابع الرئيس التنفيذي: تماشيا مع توجهات الدولة المصرية في دعم الصناعة المحلية وفرنا 55 مستحضرا هاما في السوق المحلى لصالح الدولة واستكمل : حدث نمو فى قطاع التصدير بلغ 80% وهو ما ساهم فى توفير الدولار للدولة ونستهدف دعم الصادرات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.