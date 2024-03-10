وزير العمل: إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة بالجيزة

أطلق حسن شحاتة، وزير العمل، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ،اليوم الأحد،البث الأولي والتجريبي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة،وذلك بمقر مديرية عمل الجيزة ،بحضور محمد رمضان مدير المديرية ،وعدد من نواب البرلمان ومنهم: أحمد عاشور، ومنيرة الاشقر، وولاء التمامي، وأحمد الشراني، وذلك في إطار جولة ينفذها الوزير اليوم في مواقع عمل وإنتاج بمحافظة الجيزة ..يشار هنا إلى أن إطلاق البث التجريبي اليوم بالجيزة يأتي كمحطة ثالثة ،بعد إطلاق المنظومة تجريبيا في محافظي الإسكندرية وبور سعيد ..

وأوضح وزير العمل في تصريحات أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونياً، من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات..وقال إن المنصة تهدف إلى ميكنة المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التي تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل،وانها ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، داعياً أصحاب الأعمال إلى التعرف إلى المنظومة وتسجيل بياناتهم، والوقوف على أي ملاحظات قبل البث الكامل للمنظومة، لتصبح متاحة للتسجيل بشكل مباشر..واستمع الوزير والمحافظ إلى عرض عن كيفية دخول أصحاب الأعمال لتسجيل بياناتهم على المنصة المزمع إطلاقها بشكل كامل، تمهيداً للحصول على الخدمة إلكترونياً تماشياً مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موجهاً بالعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر أثناء البث لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه.

يذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية، بمتابعة حسابات العمالة غير المنتظمة، وتسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها.

رافق الوزير في جولته بالمحافظة:إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير،وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير،واحمد إسماعيل مستشار الوزير للصناديق، وخالد رضوان مستشار الوزير للمعلومات، ود.محمود حمزاوي مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير،واحمد معروف مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، وهبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، والشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة،ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، وإسلام عبد المالك مدير عام الإدارة العامة لشؤون المديريات، ومحمد عبد الرحمن المكتب الإعلامي للوزير، واحمد عبد المعطى مسؤول المراسم،وسامي سمير إدارة العلاقات العامة والمراسم، واحمد الحسيني المكتب الإعلامي للوزير.