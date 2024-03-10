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الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

85 شهيدا ونحو 130 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية في 8 مجازر بغزة

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين
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قال بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن أعداد الشهداء في تصاعد مستمر ، موضحا أن وزراة الصحة الفلسطينية في آخر تحديثاتها أكدت أن 85 شهيدا ونحو 130 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية في 8 مجازر منذ مساء أمس.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الشهداء سقطوا في عدة أماكن في القطاع ، موضحا أن المحافظة الوسطى كان لها النصيب الأكبر من القصف الإسرائيلي ومن أعداد الشهداء، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجموعة من الغارات باتجاه مخيم النصيرات وغيرها، مستهدفة المنازل والأسواق والطرقات والبنى التحتية.

وتابع أنه مع صبيحة هذا اليوم ارتقى 15 شهيدا في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين المتواجدين في منطقة خيام المواصي، حيث أطلقت دبابة إسائيلية قذائف ورصاص باتجاه تلك المنطقة.

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