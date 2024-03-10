وزير العمل يلتقى العاملين بمديرية عمل الجيزة

حرص حسن شحاتة وزير العمل خلال جولته اليوم الأحد، بمحافظة الجيزة ، وبحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد ،على تنظيم لقاء مع العاملين بمديرية عمل المحافظة برئاسة محمد رمضان، وحثهم على التعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم ،اثناء تقديم الخدمات.

وقام الوزير والمحافظ بتكريم عدد من العاملين بالمديرية لجهودهم وتميزهم في العمل..وذلك بحضور عدد من نواب البرلمان ومنهم :أحمد عاشور ، ومنيرة الاشقر، وولاء التمامي ، وأحمد الشراني.

واستمع الوزير من العاملين بالمديرية إلى استفساراتهم بشأن خطط الوزارة ،خاصة" مشروع مهني 2030"،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،ورقمنة منظومة العمالة غير المنتظمة.

وخلال حديثه معهم حث الوزير العاملين بالمديرية بتكثيف الجهود للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة ،وتطبيق القانون ،وتنفيذ خطة الوزارة في مشروعها التدريبي 2030، الذي تستهدف الوزارة من خلاله تدريب مليون متدرب بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما أكد الوزير على أهمية تكثيف الجهود في مجال تفتيش للعمل ،وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل من أجل زيادة الإنتاج ،وكذلك الاهتمام بدمج ذوي الهمم في سوق العمل لتنفيذ تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ،قد استقبل صباح اليوم الأحد،في مكتبه بديوان عام المحافظة، وزير العمل حسن شحاتة،والوفد المرافق له من المُستشارين ورؤساء إدارات مركزية،ومديري إدارات ،وذلك في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة.،حيث ناقش الجانبان مجموعة من ملفات التعاون المشتركة،مع الوزارة ومديرية العمل بالمحافظة،ومنها التدريب المهني،وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب،وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى جُهود تعيين ذوي الهمم ، ورعاية العمالة غير المنتظمة ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وستعرض الوزير شحاتة أمام الحضور ، فلسفة "مشروع مهني 2030" الذي أطلقته الوزارة مُؤخرًا بهدف تدريب مليون مُتدرب على مِهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،بالتعاون مع أكثر من 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية، تستهدفهم "الوزارة" للعمل معهم .

وشرح الوزير للعاملين بالمديرية جهود الوزارة في الحوار مع كافة الأطراف المعنية من أجل سرعة اصدار قانون العمل بشكل متوازن ،يحقق المزيد من الأمان الوظيفي ،ويشجع على الاستثمار .

في بداية اللقاء رحب وكيل مديرية العمل محمد رمضان ، بوزير العمل ، ومحافظ الجيزة ، والسادة الحضور ، في نادى الشرقية للدخان ، لتشريفهم هذه المناسبة ، واهتمامهم الواضح بقضايا العمل والعمال في محافظة الجيزة ، مؤكداً :"ٱننا في مديرية عمل الجيزة نقدر ونثمن هذا الاهتمام، ونؤكد على التزامنا بالعمل على تحقيق أهداف الوزارة في مجال توفير فرص العمل اللائقة وحماية حقوق العمال ، مؤكدين أيضا على حرصنا على التواصل الدائم مع جميع الجهات المعنية لتطوير منظومة العمل في المحافظة ، ونأمل أن يمثل هذا اللقاء فرصة طيبة للتباحث حول مختلف القضايا التي تهم العاملين في المحافظة ، كما يسعدنا أن نقدم لكم اليوم عرضاً لأهم إنجازات مديرية العمل خلال العام المنقضى 2023 ، والتى تأتي ثمرة للجهود الدؤوبة التي بذلها جميع العاملين بالمديرية، وحرصهم على تحقيق أهداف الوزارة في مجال توفير فرص العمل اللائقة وحماية حقوق العمال ونأمل أن تمثل هذه الإنجازات خطوة إيجابية على طريق تطوير منظومة العمل في محافظة الجيزة، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار".

واستعرض وكيل المديرية بعضا من هذه الإنجازات خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.



يشار إلى أن جولة الوزير "شحاتة" تتضمن زيارة في مواقع عمل،ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال،لتعزيز علاقات العمل في مقرات الإنتاج..وكذلك تسليم عقود عمل لذوي همم ..وخلال الجولة افتتح " الوزير " البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة الجديدة والتي تُساعد في تسهيل الخدمات المقدمة للمقاولين وأصحاب العمل لتسجيل بياناتهم وبيانات العمالة غير المنتظمة لديهم ، لتقديم أفضل الخدمات وسبل الرعاية لتلك الفئة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعايتهم وحمايتهم صحيًا واجتماعيًا، وتحقيق حياة كريمة لهم ..وكذلك تتضمن الجولة تفقد مواقع عمل وإنتاج.

رافق الوزير في جولته بالمحافظة:إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير،وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، واحمد إسماعيل مستشار الوزير للصناديق، وخالد رضوان مستشار الوزير للمعلومات، ود.محمود حمزاوي مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير، واحمد معروف مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، وهبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، والشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، وإسلام عبد المالك مدير عام الإدارة العامة لشؤون المديريات، ومحمد عبد الرحمن المكتب الإعلامي للوزير، واحمد عبد المعطى مسؤول المراسم،وسامي سمير إدارة العلاقات العامة والمراسم، واحمد الحسيني المكتب الإعلامي للوزير.