احمي نفسك من السمنة.. 7 نصائح لتقليل الوزن في رمضان| فيديو

يسعى الكثيرون للحفاظ على أوزانهم وخسارة الوزن الزائد في شهر رمضان، حيث يندفع البعض نحو تناول المأكولات الغنية بالسعرات الحرارية والحلويات والتي تسبب التخمة والسمنة، وتقدم “البوابة نيوز”، أبرز النصائح لخسارة الوزن في شهر رمضان:

الحفاظ على رطوبة الجسم بتناول ما لا يقل عن 8 أكواب مياه يومياً

تجنب الشبع إلي درجة التخمة حتى لا تشعر بصعوبة في التنفس، والخمول، والثقل

الإكثار من تناول الخضروات لما تحتويه من عناصر فيتامينات ومعادن

التقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها من مدرات البول

تجنب تناول الأطعمة المقلية لاحتوائها على سعرات حرارية عالية

ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة يومياً بعد الإفطار لتقليل الوزن

التقليل من تناول الحلويات لما تحويه من سعرات حرارية عالية