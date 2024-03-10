تكريم النائبة رشا قلج في يوم المرأة العالمي

كُررمت الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ المصري والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الدولية الخيرية، في حفل توزيع جوائز Global She Achievers لعام 2024، لجهودها في تمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتمكين المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. التعليم وبناء القدرات في مجال الرعاية الصحية في أفريقيا وخارجها.

وأعربت الدكتورة رشا قلج، عن سعادتها بهذا التكريم قائلة: "أولاً، يوم المرأة العالمي يوم مميز لجميع النساء في العالم وللرجال الذين يدعمونهن ويمكّنونهن، إنه لشرف عظيم أن أحصل على جائزة Global She Achievers Award لعام 2024، وذلك أيضًا في مناسبة مهمة للغاية وهي اليوم العالمي للمرأة

وأعربت عن شكرها لجميع القائمين على هذا الحدث، لاعترافهم بجهودنا منذ 12 عامًا لتمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ودعم تعليم الفتيات وتحسين الرعاية الصحية العامة في أفريقيا وخارجها.

وقادت الدكتورة رشا قلج الجهود الكبيرة لدعم المرأة على مدار الـ 12 عامًا الماضية، وتعمل بشكل وثيق مع أكثر من 24 سيدة أولى في أفريقيا كسفراء لمؤسسة ميرك ووزارات الصحة والتعليم والمعلومات والاتصالات والجنس والأوساط الأكاديمية والإعلام والجمعيات الفنية في 50 دولة.

كما تصدرت الدكتورة رشا قلج قائمة أكثر 100 امرأة أفريقية تأثيرًا لمدة خمس سنوات متتالية من 2019 إلى 2023. كما حصلت على الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة كريشنا العالمية في الهند لإنجازها المتميز في المجال الاجتماعي والعلوم والعدل والإصلاح.

واختتمت الدكتورة رشا قلج : "إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أشهد أننا بالتعاون مع السيدات الأوائل في أفريقيا، ووزارات الصحة والمساواة بين الجنسين والتعليم والاتصالات، نؤثر على حياة الناس في المجتمعات الأكثر حرمانا في أفريقيا وخارجها، وهذه الجائزة ستكون دافعي لفعل المزيد والمزيد من أجل حياة أفضل للمرأة الأفريقية".