وزير المالية: 193 مليار جنيه فائض أولي في الموازنة العامة خلال 8 أشهر

الأحد 10/مارس/2024 - 01:29 م

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة نجحت في تحقيق فائض أولي في الفترة من يوليو حتي فبراير من العام المالي الحالي الي 193 مليار جنيه مقارنة بنحو 41.8 مليارا في نفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي .

وأضاف في تصريحات له اليوم خلال عرض مؤشرات الموازنة العامة أن الإيرادات العامة سجل 34.6% خلال أول 8 شهور من بداية العام المالي الجاري ، منها زيادة الإيرادات الضريبية الي 892 مليار جنيه بنسبة 38.8% عن العام السابق مسجلا 654 مليار جنيه .

وأشار إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة ارتفع الي 6.7% مقارنة بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التداعيات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وارتفاع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم ولكنها رفعت من حجم المديونية.

وذكر أن معدل نمو المصروفات ارتفع لنحو 52% في أول 8 أشهر من العام المالي الجاري بسبب ارتفاع الاتفاق العام بنحو 1.994 تريليون جنيه مقارنة بحوالي 1.813 تريليون جنيه في العام السابق له بسبب ارتفاع أسعار الفائدة .

وتابع أن الضرائب تأثرت بسبب الأوضاع الاقتصادية الإقليمية خصوصا عوائد قناة السويس و ضرائب التبغ والسجائر.

وأوضح أن الحكومة أعدت سلسلة من الحزم الاجتماعية لدعم المواطنين من بينها رفع حد الإعفاء الضريبي و زيادة الأجور وبرامج تكافل وكرامة التي تم تطبيقها اعتبارا من مارس الجاري لما له أثر علي الاقتصاد القومي.