مجموعة السلام العربي تدعو القادة الليبيين للتكاتف والتضامن وتدعم مبادرة الجامعة العربية

الأحد 10/مارس/2024 - 01:24 م

أصدرت مجموعة السلام العربي بيان دعت فيها القادة السياسيين اللبيبين إلى الاستفادة من المبادرة التي اطلقتها جامعة الدول العربية وبرعاية أمينها العام السيد احمد ابو الغيط.

و حثت القادة الليبيين في بيان اصدرتها بإسم رئيسها السيد علي ناصر محمد الرئيس اليمني الأسبق، حثت على وجوب انهاء الانقسام والعمل على اجراء انتخابات تعبر عن إرادة كل الشعب الليبي وقال البيان " ‫ نثمن هذه الدعوة ونتمنى لاجتماعكم النجاح المأمول وان تتوج مساعيكم الخيره، بانهاء الانقسام، وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، ما يحفظ سلامة الشعب الليبي العظيم،ووحدة ترابه الوطني،وفق نظام ديمقراطي تشاركي به مكان للجميع، سمته اعلاء قيم المواطنة وتحقيق العدالة والمساواة لكل الليبيين.

من جانبه قال الامين العام لمجموعة السلام العربي المهندس سمير حباشنة ان الدور المهم الذي تلعبه المجموعة يصب في مصلحة شعوبنا العربية، بما يعزز تحقق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.

‏أصحاب السيادة والدولة والمعالي قادة أطراف المعادلة الوطنيه الليبية المحترمين

‏تحية عربية طيبة، نرسلها لكم باسم اعضاء مجموعة السلام العربي، مقرونة بالتهاني بقدوم شهر رمضان المبارك،الذين نأمل أن يكون شهر بركة وسلام على العرب في كل أقطارهم، وعلى شعبنا العربي الليبي العزيز،وبعد..

. فإن مجموعة السلام العربي التي تضم العشرات من الشخصيات العربية الفكرية والسياسية والاجتماعيه،والتي تسعى إلى الإسهام في إحلال السلام في أقطارنا العربية،والتي شهدت طوال العقد الماضي الكثير من الانقسامات والمواجهات المؤسفة الداخلية وعلى راسها ليبيا العزيزة.

‏وبمناسبة دعوة الجامعة العربية لكم للقاء في رحابها،فإننا ‫ نثمن هذه الدعوة ونتمنى لاجتماعكم النجاح المأمول وان تتوج مساعيكم الخيره، بانهاء الانقسام، وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، ما يحفظ سلامة الشعب الليبي العظيم،ووحدة ترابه الوطني،وفق نظام ديمقراطي تشاركي به مكان للجميع، سمته اعلاء قيم المواطنة وتحقيق العدالة والمساواة لكل الليبيين.

مع التأكيد على أن مجموعة السلام العربي، على استعداد أن تقدم أي جهد مطلوب،لتقريب وجهات النظر، وصولا إلى ما تطمحون إليه ونحن معكم، في ليبيا عربية آمنة موحدة متقدمة.

والله ومصلحة العرب وليبيا العزيزة من وراء القسد.

التوقيع

رئيس المجموعة

علي ناصر محمد ( اليمن )

الامين العام

سمير حباشنة ( الأردن )